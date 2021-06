Napoli – Danneggia una porta del pronto soccorso del Cardarelli, denunciato 27enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Arenella, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Antonio Cardarelli per la segnalazione di un danneggiamento presso l’Ospedale Cardarelli.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato diverse persone che stavano dando in escandescenze poiché avevano appreso la notizia della perdita di un familiare e hanno bloccato uno di essi che aveva appena infranto uno dei vetri della porta di ingresso del pronto soccorso.

B.A., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.