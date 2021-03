Napoli – Danneggia l’ingresso di un ufficio, denunciato 21enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Torino presso la sede di un ufficio dove era stato segnalato un danneggiamento.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, le guardie giurate avevano bloccato un giovane che, con una spranga di ferro, aveva infranto il vetro della porta d’ingresso e danneggiato la telecamera di videosorveglianza.

B.D., 21enne del Mali, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.