Napoli – Danneggia la vetrina di un locale commerciale, denunciato 31enne

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 31enne napoletano, con precedenti di polizia, per danneggiamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Caracciolo per la segnalazione di un soggetto che aveva danneggiato una vetrina di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato che la porta d’ingresso del locale era stata danneggiata; a seguito degli accertamenti esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite, gli operatori hanno rintracciato in pochissimo tempo il 31enne ritenuto responsabile dell’episodio delittuoso, in via Riviera di Chiaia, dove è stato bloccato.

Sono in corso ulteriori verifiche in merito ad analoghi episodi di furto e danneggiamento ai danni di altre attività commerciali, avvenuti con le stesse modalità nella zona di via Caracciolo e vie limitrofe, in ordine ai quali la Polizia di Stato sta indagando per accertare eventuali collegamenti tra i diversi fatti e risalire all’identità dell’autore degli episodi delittuosi.