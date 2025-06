Napoli – Dà in escandescenza e aggredisce gli agenti, arrestato un 44enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne di origine marocchina, con precedenti di polizia, per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Nolana per la segnalazione di una lite.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dal 44enne che ha riferito della lite avvenuta con un altro soggetto per futili motivi. L’uomo presentava evidenti graffi sulle braccia ed era sprovvisto di documenti; così, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici di polizia, dove il predetto è andato in escandescenza ed ha iniziato a scaraventare tutto ciò che aveva a portata di mano, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Inoltre, è emerso che lo stesso aveva fornito agli agenti delle generalità successivamente risultate essere false.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.