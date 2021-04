Foto sscnapoli

Napoli – Crotone 4-3, le pagelle: Di Lorenzo travolgente, Insigne fenomeno. Manolas e Maksimovic da horror

MERET 6: non ha grosse colpe sui tre gol subiti, si oppone bene sulla conclusione di Ounas a fine primo tempo. Nel complesso poco impegnato. Fulminato

MARIO RUI 6: non commette errori in fase difensiva, le cose migliori le fa vedere quando si spinge in avanti. Bene la catena di sinistra con Insigne, si butta spesso negli spazi. Arrembante

MAKSIMOVIC 4,5: marcature sempre troppo blande, sembra non avere la giusta cattiveria agonistica quando gli attaccanti avversari si presentano in area. La combina grossa con l’erroraccio che manda in porta Messias sul gol del 3-3. Inguardabile

MANOLAS 4,5: giornataccia anche per lui al rientro da titolare. Da un suo errore in disimpegno nasce l’azione del primo gol di Simy. Sul secondo gol del nigeriano si fa superare troppo facilmente. Conferma il suo scarso momento di forma. Sciagura

DI LORENZO 7: fa sfracelli quando si sgancia per arrivare sul fondo. Confeziona l’assist per il gol di Insigne superando l’uomo in bello stile, sigla la rete decisiva con una bella percussione e un preciso tiro nell’angolo basso. Importante anche nei ripiegamenti. Travolgente

FABIAN RUIZ 6,5: con Bakayoko a coprire le spalle gioca molto alto, dispensando tanti palloni interessanti per i compagni. Pennella il pallone che porta al gol di Osimhen, sfodera una delle migliori prestazioni in azzurro di quest’anno. Inventore

BAKAYOKO 6: vicino al gol ad inizio partita, si limita a tenere la posizione senza strafare. Gara molto più ordinata rispetto alle precedenti condite da troppi errori marchiani. Attento (dal 61′ ELMAS 6: entra per dare maggiore qualità alla manovra e contribuisce a rompere gli argini dei calabresi. Tiene alto il baricentro e rischia la giocata in un momento topico del match. Propositivo)

POLITANO 6: duetta bene con Di Lorenzo sull’out di destra, ci mette il solito impegno ma non sempre riesce a saltare l’uomo e a concludere. Cala un po’ nella ripresa e viene sostituito. Standby (dal 61′ LOZANO 6: buono l’impatto sulla gara, dimostra di avere una buona tenuta dopo l’infortunio. Prova qualche strappo dei suoi saltando spesso l’uomo. Spreca anche una buona chance. Redivivo)

MERTENS 7: si piazza alle spalle di Osimhen come ad inizio stagione ma si presenta spesso nel cuore dell’area creando scompiglio. Trafigge Cordaz con una punizione magistrale, colpisce una traversa clamorosa da due passi. Galleggia bene tra le linee facendo da collante. Universale (dal 74′ ZIELINSKI s.v.)

INSIGNE 7,5: è sempre lui l’uomo in più degli azzurri. Sblocca la gara in maniera un po’ fortunosa, delizioso l’assist per il tap in di Osimhen. Sempre nel vivo del gioco, quando parte difficilmente lo prendono. Vicino alla doppietta nel finale. Fenomeno

OSIMHEN 7: realizza il suo quarto gol in campionato sotto misura, fa un gran lavoro anche se il Crotone non presta molto il fianco alle sue sgroppate in campo aperto. Dialoga bene con i compagni, recupera tanti palloni e va in pressione. Apre spazi importanti. Famelico (dal 90′ PETAGNA s.v.)