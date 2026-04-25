Napoli- Cremonese: 4-0. Poker d’assi dal sapore Champions

Il tabellino

Il Napoli batte la Cremonese per 4-0, consolidando il piazzamento Champions, in attesa delle gare delle altre contendenti. Agli azzurri, indipendentemente dalle avversarie, mancano 5 punti per la matematica certezza dell’Europa dei grandi.

Partita senza storia, dominata dal primo minuto, co Mc Tominay che gioca al tiro al bersaglio con Audero. 3-0 il risultato dei primi 45 minuti, che vedono tra i marcatori, oltre allo scozzese, anche De Bruyne e Hojlund (la lega in serata ha poi assegnato l’autorete a Terracciano). Nella ripresa c’è gloria anche per Alisson che firma il.l poker. Manita negata da Audero che ipnotizza Mc Tominay dagli 11 metri.

Il tabellino

NAPOLI: Milinkovic; Olivera (54′ Beukema), Rrahmani, Buongiorno; Politano (53′ Mazzocchi), Lobotka (54′ Gilmour), McTominay, Gutierrez; De Bruyne (75′ Elmas), Alisson; Hojlund (61′ Giovane). All. Antonio Conte.

CREMONESE : Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto (61′ Folino), Pezzella; Floriani Mussolini (46′ Zerbin), Bondo (46′ Grassi), Payero, Maleh, Bonazzoli, Okereke (46′ Vanderputte). All. Giampaolo

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 3′ McTominay, 45′ Terracciano aut., 48′ De Bruyne, 52′ Alisson

Note: nessun ammonito

Queste le parole dei protagonisti del tecnico Antonio Conte:

“Dopo il risultato contro la Lazio avevamo grande voglia di rivalsa. Devo dire che sono arrivate troppe critiche eccessive in questa settimana, per un gruppo che ha vinto uno scudetto e una Supercoppa in due stagioni”

“Abbiamo affrontato un anno difficilissimo con un numero enorme di infortunati. Non cerco alibi ma voglio solo affermare che dietro a questa stagione c’è stato un grandissimo lavoro”

“Anche stasera ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono contento della prestazione ma soprattutto sono soddisfatto di come hanno affrontato questa fase della stagione”

“Meritiamo di concludere la stagione al meglio e dimostrare la capacità di non aver mai perso la rotta e di aver interpretato nel migliore dei modi il finale di campionato”.

Kevin De Bruyne grande protagonista del match:

“Il nostro obiettivo era vincere per riprendere il cammino e ci siamo riusciti con merito. Siamo contenti della prestazione e del risultato”

“Non sapevo di aver segnato il gol numero 100, sono felice ma soprattutto perchè è servito alla vittoria”

“Sono contento e orgoglioso di dare il massimo per questa maglia e adesso guardiamo avanti per ottenere il massimo da questa stagione”

Scott McTominay ha aperto la sfida con un gol dopo pochissimi minuti:

“Era importante vincere in qualsiasi modo. Lo abbiamo fatto meritatamente e con una bellissima prestazione”

“Siamo riusciti a sbloccare subito la gara e dopo abbiamo gestito al meglio lo svolgere della partita. Adesso vogliamo continuare così per dare il massimo fino al termine della stagione”.