Napoli-Corso Vittorio Emanuele II: ruba uno scooter, arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di due persone che stavano spingendo un motociclo lungo corso Vittorio Emanuele II in direzione Riviera di Chiaia.

I poliziotti hanno notato i due uomini segnalati in corso Vittorio Emanuele mentre percorrevano la strada nel senso opposto di marcia e li hanno inseguiti; uno dei due, alla loro vista, mentre spingeva a bordo di uno scooter il motociclo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce mentre l’altro, a bordo del veicolo spinto, è stato raggiunto e bloccato in via Santa Maria Francesca.

A.P., 33enne napoletano con precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato arrestato per furto aggravato.

Infine, lo scooter è stato restituito al proprietario.