Napoli – Corruzione, riciclaggio e inquinamento ambientale: nei guai 18 persone

Stamattina il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P del Tribunale di Napoli nei confronti di 18 persone, responsabili a vario titolo dei reati di corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente, sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di euro.