Napoli – Coppia a bordo di uno scooter con una neonata, denunciato il conducente

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Comandante Umberto Maddalena hanno notato uno scooter con a bordo un uomo e una donna, quest’ultima con una neonata in grembo.

Gli agenti li hanno fermati e hanno contestato al conducente 4 violazioni del Codice della Strada per guida in violazione delle norme sul trasporto di persone sui veicoli a motore, guida di veicolo sul quale è vietato il trasporto di minori di anni 5, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Il conducente, un 49enne napoletano, è stato, altresì, denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio; infine, lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo.