Napoli – Controlli sul lungomare, ecco il bilancio

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti”, via Nazaro Sauro e Largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 45 persone di cui una sanzionata poiché fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito; inoltre, sono stati sanzionati 2 esercizi commerciali in vico Belledonne a Chiaia poiché uno privo del nulla osta d’impatto acustico e l’altro per aver diffuso musica all’interno del locale con le porte d’ingresso aperte in violazione della dell’ordinanza del Comune di Napoli.