Napoli – Controlli sul lungomare, ecco i risultati

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona del lungomare Caracciolo compreso tra via Nazario Sauro e Largo Sermoneta, hanno identificato 255 persone sanzionandone 37 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovate fuori dal proprio domicilio senza valida motivazione; inoltre, hanno sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

Inoltre, sono stati sanzionati due chioschi in via Caracciolo per aver effettuato vendita da asporto oltre le ore 18.00.

Infine, A.C. , 57enne di Formia già sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), è stato denunciato poiché sorpreso nuovamente a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.