Napoli – Controlli nelle zone della movida, ecco il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia e al Vomero.

Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato San Ferdinando, nelle vie Chiaia, Riviera di Chiaia, dei Mille, Toledo e in piazza San Pasquale a Chiaia, hanno identificato 23 persone e controllato 7 veicoli; inoltre, in vico Belledonne a Chiaia, via Bisignano e vicoletto Belledonne hanno controllato 5 esercizi commerciali di cui 3 sono stati sanzionati per violazione del nulla osta di impatto acustico ed un altro per aver diffuso musica con nulla osta di impatto acustico revocato lo scorso dicembre.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli in via San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone dove hanno identificato 308 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 121 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa; sono state, altresì, controllate due persone sottoposte agli arresti domiciliari.