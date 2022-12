Napoli – Controlli nelle zone della movida, ecco il bilancio

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato controlli nel centro storico e ai Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato Decumani in piazza del Gesù Nuovo, nelle vie San Sebastiano, Santa Maria di Costantinopoli, Mezzocannone, nelle piazze Bellini, San Domenico Maggiore, San Gaetano, in piazzetta Nilo, in largo San Giovanni Maggiore e al Borgo Orefici hanno identificato 159 persone, controllato 44 veicoli e 14 esercizi commerciali e contestato una violazione del Codice della Strada per mancata revisione periodica.

Inoltre, gli agenti del Commissariato Montecalvario, ai Quartieri Spagnoli, hanno identificato 20 persone.