Napoli – Controlli nelle zone della movida al Vomero: sanzionate 5 persone

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Metropolitana, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero in particolare nelle zone della “movida”, in via Luca Giordano, via Scarlatti, piazzetta Fuga, via Falcone e ai giardini Nino Taranto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 361 persone, di cui 67 con precedenti di polizia, controllati 15 motocicli e 58 autovetture di cui due sottoposte a sequestro amministrativo poiché prive di copertura assicurativa e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per mancanza di revisione; inoltre, sono state controllate 25 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, sono state sanzionate 5 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19, 4 delle quali poiché circolavano oltre l’orario consentito senza giustificato motivo ed una perché priva della mascherina.