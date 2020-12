Napoli – Controlli nelle stazioni ferroviarie, ecco il bilancio

865 persone controllate, di cui 164 risultate con precedenti di polizia; 16 siti ferroviari presidiati; 11 convogli scortati; 7 servizi di perlustrazioni linea; 2 contravvenzioni elevate; 90 operatori della Polizia Ferroviaria impiegati.

Questi i risultati dell’operazione “Rail Safe Day”, che si è svolta nella giornata di ieri, 10 dicembre, nelle maggiori stazioni ferroviarie della Campania. Operazione finalizzata a contrastare i comportamenti anomali e impropri dei viaggiatori nonché l’indebita presenza sulla sede ferroviaria. L’operazione straordinaria è stata eseguita nell’ambito di una più ampia programmazione di controlli disposti su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria.

Gli operatori Polfer sono stati coadiuvati dalle Unità Cinofile della Questura di Napoli che hanno operato nelle stazioni di Napoli Centrale, Piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe.

I controlli sono stati eseguiti con il contributo del Presidio F.S. di Protezione Aziendale che, giornalmente, assicura un capillare filtraggio dei viaggiatori in arrivo e partenza nelle principali stazioni campane.

Nell’ultima settimana sono state sottoposte a controlli di polizia 4.226 persone; arrestate 3 persone di cui 2 in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere e una per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti; elevate complessivamente 20 contravvenzioni e rintracciati 3 minori.