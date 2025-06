Napoli – Controlli nell’area Flegrea e a Scampia: il bilancio

Controlli congiunti attività commerciali e balneari nell’area Flegrea

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio anche nei luoghi balneari, personale della Polizia di Stato con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del personale della Polizia Municipale, dell’Ufficio Circondariale Marittimo, dei Vigili del Fuoco, oltre a personale Asl Napoli 2 Nord e Ispettorato del Lavoro hanno effettuato controlli di attività balneari e ricettizie nell’area Flegrea.

Nel corso del servizio sono state controllate cinque attività presenti sul litorale, di cui due titolari denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e per spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza ed, un altro titolare, denunciato per occupazione abusiva di area demaniale marittima.

Infine sono state contestate alcune sanzioni amministrative, sequestrati 37 kg di prodotti ittici poiché privi di tracciabilità e ed stata disposta la sospensione di due attività commerciali.

Controlli a Scampia.



Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dell’Arma dei Carabinieri di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Scampia e in particolare all’interno di un insediamento di via Circumvallazione Esterna.

Nel corso del servizio sono state identificate 15 persone, nonché effettuate 6 perquisizioni domiciliari e numerose ispezioni di aree comuni durante le quali sono state sottoposte a sequestro una riproduzione di pistola Magnum, 7 telefoni cellulari, diversi attrezzi da scasso (cesoie, piede di porco, mazzole, flex/smerigliatrice da lavoro), lampeggianti simili a quelli in uso alle FF.OO, ricetrasmittenti a bassa frequenza e varie targhe anteriori e posteriori risultate clonate.

Infine, è stato sottoposto al fermo di Polizia Giudiziaria un soggetto per furto in abitazione in concorso con altri.