Napoli – Controlli nella zona di Chiaia e dei “baretti”, ecco il bilancio

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Chiaia e dei “baretti”.

Durante l’attività sono state identificate 105 persone, controllati 3 veicoli di cui 2 motoveicoli, e contestata una violazione del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa; inoltre, sono state sanzionate 3 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorprese a consumare bevande alcoliche nei pressi dei locali e senza rispettare il distanziamento sociale.

Infine, sono stati identificati e sanzionati 12 minorenni che avevano creato un assembramento in via Carducci.