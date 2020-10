Napoli – Controlli nella movida al Vomero, ecco i risultati

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Immacolata, via Aniello Falcone, piazzale San Martino e nelle zone interessate dalla “movida”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 217 persone di cui 25 con precedenti di polizia e controllati 23 veicoli di cui 8 motoveicoli.

Inoltre, in via Aniello Falcone, sono stati controllati 12 esercizi commerciali accertando che fosse rispettato il distanziamento sociale, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto dell’ordinanza regionale che vieta la somministrazione al pubblico e di consumo all’aperto di bevande alcoliche dopo le ore 22.

Infine, sono state controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari.