Napoli – Controlli nel Rione Traiano, ecco il bilancio

Stamattina gli agenti del Commissariato San Paolo, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nelle vie Tullio Ostilio, Nerva, Cassiodoro, Tertulliano, Romolo e Remo, in viale Traiano e in piazza Ettore Vitale Ingegnere.

Nel corso dell’attività sono state identificate 10 persone, tutte con precedenti di polizia, rimossi 20 motoveicoli e 30 autoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.