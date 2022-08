Napoli – Controlli nel quartiere Mercato, il bilancio

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Mercato e in particolare nelle piazze Guglielmo Pepe, Mercato, Nolana, in corso Garibaldi e via Enrico Cosenz.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 41 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, controllati 39 veicoli, di cui 9 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 24 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, mancanza della revisione periodica e per mancata esibizione dei documenti di circolazione; inoltre, gli operatori hanno denunciato una persona per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.