Napoli- Controlli “movida”: il resoconto

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Bagnoli, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel centro storico e a Bagnoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 72 persone, controllati 12 esercizi commerciali e, in vico Quercia, sono stati sanzionati tre locali per occupazione di suolo pubblico; sono state altresì contestate 20 violazioni del Codice Della Strada per divieto di sosta, mancata revisione e sono stati rimossi 13 veicoli per sosta vietata.

Inoltre, in via Santa Maria di Costantinopoli una persona è stata trovata in possesso di circa 3,5 grammi di marijuana ed è stata sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Infine, i poliziotti del Commissariato Bagnoli in via Coroglio, Discesa Coroglio, via Cattolica, via Nisida, via Bagnoli, via di Pozzuoli, via Caio Duilio e piazza Bagnoli hanno identificato 17 persone e controllato 3 esercizi commerciali.