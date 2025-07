Napoli – Controlli “movida” al Vomero: il bilancio

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vomero e Dante, i militari della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Polizia Locale, dell’ASL NA1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 90 persone, controllato 15 veicoli e contestato 11 violazioni del Codice della Strada.

Inoltre, durante l’attività, sono stati controllati 11 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di oltre 28.000 euro; ancora, in due attività commerciali sono stati sorpresi cinque lavoratori non in regola.

Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.