Napoli – Controlli movida al Vomero, ecco il bilancio

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, con il supporto dei militari della Guardia di Finanza, di personale della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 120 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, e controllato 32 veicoli; inoltre, un soggetto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 20 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 3.000 euro. Infine, sono state controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione