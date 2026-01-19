Napoli – Controlli “movida” al centro storico

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati Decumani, Pianura e Vasto-Arenaccia, i militari della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale, con il supporto di personale dell’ASL NA1 Centro, hanno effettuato controlli nel centro storico.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 91 persone e controllato 22 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 9 attività commerciali sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancata emissione degli scontrini fiscali e per mancanza del manuale HACCP (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), elevando sanzioni per un totale complessivo di circa 10.000 euro.

Infine, è stata disposta la sospensione di due attività commerciali a causa delle condizioni igienico-sanitarie e sono stati, altresì, sequestrati circa 130 kg di alimenti.