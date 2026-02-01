Napoli – Controlli “movida” al centro storico: il bilancio

Nella scorsa serata, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, e nello specifico del Commissariato Decumani, i militari della Guardia di Finanza, personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, con il supporto di personale dell’ASL NA1 Centro, hanno effettuato controlli nel centro storico.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 20 persone e controllato diversi esercizi commerciali, di cui 3 sottoposti a chiusura per la presenza di lavoratori in nero, assenza di estintori e segnaletica sulla sicurezza, per scarse condizioni igienico- sanitarie, difformità sull’impatto acustico, mancanza di Scia alimentare e per vendita di alcolici oltre l’orario consentito, elevando sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro.