Napoli- Controlli interforze nella zone dei “baretti” a Chiaia

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti”, del lungomare Caracciolo e di via Partenope dove hanno identificato 46 persone.

Inoltre, in via Chiatamone i poliziotti hanno identificato e denunciato S.B., 45enne napoletano con precedenti di polizia, poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento.