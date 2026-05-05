Napoli – Controlli interforze a Porta Capuana: il bilancio

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vicaria-Mercato, Bagnoli, Scampia, Montecalvario, della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 108 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllato 46 veicoli e contestato 2 violazioni del Codice della Strada.