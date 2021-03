Napoli – Controlli interforze a Chiaia, un parcheggiatore abusivo denunciato

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti” e via Partenope, hanno identificato 127 persone sanzionandone 8 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi di mascherina e perchè non rispettavano il distanziamento sociale.

Nel corso dell’attività sono state controllate 15 autovetture e 3 motocicli, di cui uno è stato sequestrato poiché sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro; inoltre, sono state contestate 5 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

Infine, in piazza dei Martiri i poliziotti hanno fermato e denunciato E.C., 43enne napoletano con precedenti di polizia già sottoposto a DACUR, poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.