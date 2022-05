Napoli – Controlli in città ed a Frattaminore: ecco i risultati

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare nelle vie Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto, Giovanni XXIII e nelle piazze San Maurizio e Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 119 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, e controllato 69 veicoli.

Alto impatto a Secondigliano.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, dei medici dell’Asl Na1 Centro e di personale dell’ENEL, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli e un locale commerciale in via Francesco Bolvito in cui gli operatori hanno riscontrato che il contatore era stato manomesso e allacciato abusivamente alla rete pubblica; pertanto, hanno denunciato la preposta dell’esercizio, una 62enne napoletana, per furto di energia elettrica; la donna è stata altresì sanzionata poiché sprovvista dell’attestato HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) per circa 3.000 euro.

Infine, sono stati sequestrati circa 4 kg di prodotti di pasticceria a rischio contaminazione.

Rione della Bussola: sequestrata droga e un’arma.

Domenica sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via della Bussola hanno notato, nei pressi di uno stabile, un gruppo di persone che, alla loro vista, si sono date alla fuga nelle vie limitrofe facendo perdere le loro tracce.

I poliziotti hanno effettuato un controllo nell’edificio e, all’interno di un atrio che conduce ai box, hanno rinvenuto una busta contenente 6 stecchette di hashish del peso di circa 8,2 grammi, un altro involucro con vari pezzetti della stessa sostanza per circa 13 grammi, 35 bustine contenenti circa 35,3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Inoltre, tra alcuni cumuli di materiale di risulta, hanno trovato una pistola BBM 315 Auto cal.8 priva di matricola con 3 cartucce cal. 22.

Tutto il materiale è stato sequestrato.