Napoli – Controlli in città e 3 arresti

Napoli: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato trae in arresto 3 persone.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 persone detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto una 48enne napoletana, già sottoposta alla misura alternativa degli arresti domiciliari.

In particolare i poliziotti, durante i servizi di controllo del territorio, transitando in Piazza San Francesco di Paola, hanno notato una donna che, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri di sostanza stupefacente; gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato la donna trovandola in possesso di 3 grammi di eroina; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti dagli agenti è emerso che, la 48enne era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante anche per il reato di evasione.

Sempre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via S. Maria delle Grazie a Loreto hanno notato una donna, 39enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, che stava per cedere qualcosa ad una persona in cambio di denaro ma è stata immediatamente raggiunta e bloccata dagli operatori. La prevenuta è stata trovata in possesso di 5 involucri di crack/cocaina dal peso di 0,86 grammi e, per tali motivi, è stata tratta in arresto.

Infine, i poliziotti del commissariato Vicaria Mercato, nel transitare in via Pasquale Mancini hanno sorpreso un 25enne di origini marocchine, con precedenti di polizia anche specifici, mentre stava cedendo sostanza stupefacente ad un altro soggetto. Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccare il prevenuto che è stato trovato in possesso di 8 involucri di hashish dal peso di 08,08 grammi e 35 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Il prevenuto, inoltre, ha iniziato ad inveire contro gli operatori e, una volta all’interno dell’auto di servizio, ha dato violenti calci contro i finestrini e la paratia divisoria posteriore di sicurezza della volante. Accompagnato presso gli uffici di polizia, l’uomo ha proseguito nella sua condotta violenta aggredendo gli agenti che, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno posto in sicurezza.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 245 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, e controllato 51 veicoli.

Controlli in città della Polizia di Stato.

Nella settimana appena trascorsa, i Nibbio e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri e di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare l’attività illecita dei parcheggiatori abusivi nei quartieri Chiaia, San Ferdinando, Vomero, Arenella, San Carlo Arena e Fuorigrotta.

Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 139 persone, di cui 34 con precedenti di polizia e 5 denunciate poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo. Ancora, sono stati controllati 76 veicoli, di cui 8 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 154 violazioni del Codice della Strada.