Napoli – Controlli in città, arresti per droga

Controlli della Polizia di Stato a Scampia: sorpresi a spacciare nella stessa zona. Arrestati due soggetti.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Scampia hanno tratto in arresto due napoletani di 21 e 54 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i poliziotti, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Fellini, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un borsello, nascosto dietro un muretto, l’ha consegnata, in cambio di una banconota, ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli operatori, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il prevenuto, identificato per il 21enne, che è stato trovato in possesso di 52 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio; nel borsello, invece, sono state trovate 10 stecche di hashish e 5 involucri di marijuana.

Ancora, nell’ambito del medesimo servizio, gli agenti hanno notato poco distante un altro uomo compiere lo stesso scambio di soldi-sostanza stupefacente con un’altra persona; pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il predetto, identificato per il 54enne, trovandolo in possesso di 12 involucri di cocaina e 43 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Porta Nolana: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 34enne di origine tunisina con precedenti di polizia.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, sia il prevenuto che è stato trovato in possesso di 5 involucri di marijuana, un involucro di hashish e di 135 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Vasto: detiene 55 stecche di hashish ed altra sostanza stupefacente. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanza stupefacenti un 31enne senegalese con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bologna, hanno notato un uomo che stava consegnando qualcosa ad un’altra persona in cambio di denaro; i due, avvedutisi della loro presenza, si sono dati alla fuga in direzioni opposte.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato uno di essi trovandolo in possesso di 18 stecche di hashish del peso di circa 43 grammi e di 375 euro in banconote di vario taglio; nella sua abitazione, invece, sono state rinvenute altre 37 stecche della stessa sostanza stupefacente, due buste di marijuana del peso complessivo di circa 65 grammi, un panetto di hashish e diverso materiale per il confezionamento.