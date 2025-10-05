Napoli- Controlli ed arresti in varie parti della città: tutti i dettagli

Controlli “movida” nel quartiere Vomero.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato Vomero, i militari della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Polizia Locale e dell’ASL NA1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 48 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllato 29 veicoli e contestato 14 violazioni del Codice della Strada.

Inoltre, durante l’attività, sono stati controllati 14 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 3.000 euro.

Scampia: sorpresa a cedere droga. Arrestata una 40enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 40enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio all’uopo predisposti, hanno notato una donna in via Impastato che, con fare guardingo, dopo essere uscita da un palazzo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che a bordo di un auto si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato la prevenuta trovandola in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 3 grammi, un bilancino di precisione e di 320 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.

Piazza del Gesù: sorpresa a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto una 43enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 43enne napoletana, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Benedetto Croce, hanno notato una donna che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto per poi allontanarsi.

I poliziotti, avendo notato la scena e lo scambio, sono immediatamente intervenuti bloccando la prevenuta che è stata trovata in possesso di 7 involucri di cocaina.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.

Pianura: perseguita una donna. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano con precedenti di polizia per atti persecutori.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una persona vittima di stalking.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna che, indicando un uomo, ha riferito che lo stesso, poco prima, aveva tentato di entrare dentro casa, come già avvenuto in altre occasioni; in quei frangenti , il prevenuto ha tentato di allontanarsi ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.