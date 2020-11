Napoli – Controlli dellla polizia a Secondigliano, ecco il bilancio

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Locale, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e di quella anti-esplosivo della Polizia di Frontiera di Capodichino, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano, in particolare nel Rione Berlingieri.

Nel corso dell’attività sono state identificate 81 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 58 veicoli, contestate 24 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e controllate 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

I poliziotti, durante le verifiche agli esercizi commerciali, hanno sanzionato il titolare e i due dipendenti di un bar in via Monte Faito poiché privi dell’attestato HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare); hanno sorpreso, in un circolo ricreativo in piazza Zanardelli, 11 persone intente a giocare a carte e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 ed intimato al titolare l’immediata sospensione dell’attività.

Inoltre, presso un’abitazione in via Francesco Bolvito hanno rinvenuto, occultata in un sacchetto sulla tettoia di un locale in uso al proprietario, una pistola semiautomatica Beretta, con matricola abrasa, con un colpo in canna e completa di caricatore con 3 cartucce calibro 7,65, ed hanno arrestato Roberto Manuel De Rosa, 34enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione di arma clandestina e ricettazione; mentre in un appartamento in via Monte Faito hanno rinvenuto una pistola replica priva di tappo rosso completa di caricatore con 3 cartucce a salve ed hanno denunciato per detenzione abusiva di armi un 36enne napoletano con precedenti di polizia.

Infine, gli agenti hanno notato in via Monte Tifata una fessura all’interno del muretto che costeggia un’area pubblica in cui hanno rinvenuto 10 stecche di hashish del peso di 20 grammi circa, 4 bustine contenenti marijuana per un peso di circa 4 grammi e la chiave di un’auto che, poco dopo, è stata trovata parcheggiata in via Paolo Giovio nella quale vi erano 34 stecche di hashish del peso complessivo di 60 grammi circa.

Il proprietario, un 46enne napoletano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.