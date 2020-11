Napoli – Controlli della Polizia tra Secondigliano e San Pietro a Patierno: ecco il bilancio

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno.

Nel corso dell’attività sono state identificate 38 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 20 veicoli e contestate 6 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e revisione periodica.

Nel pomeriggio, inoltre, nel transitare in corso Secondigliano i poliziotti hanno notato un uomo a bordo di uno scooter privo di targa e lo hanno fermato accertando che il numero identificativo del telaio era illeggibile poiché parzialmente abraso; il conducente, un 44enne napoletano, è stato denunciato per ricettazione.