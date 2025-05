Napoli – Controlli della polizia: senegalese arrestato per aggressione

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 64 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e controllato 36 veicoli.

Piazza Garibaldi: aggredisce gli agenti. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentata rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale un 30enne senegalese, con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze hanno notato un soggetto che stava minacciando i passanti con un coccio di bottiglia.

Gli operatori hanno immediatamente raggiunto l’uomo che, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro di loro lanciando il coccio di bottiglia sul manto stradale e li ha minacciati con un pezzo di metallo con punta finché, con non poca difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato anche grazie all’ausilio del Commissariato Vasto-Arenaccia.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.