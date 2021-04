Napoli – Controlli della polizia nel quartiere Materdei, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato Dante, con il supporto dei Nibbio e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Materdei, in via Pessina, via Bellini e via Battistello Caracciolo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 231 persone, di cui 82 con precedenti di polizia, controllate 47 autovetture e 65 motoveicoli, di cui 13 sottoposti a sequestro amministrativo e 4 a fermo amministrativo, contestate 32 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo, assenza di revisione e mancato uso delle cinture di sicurezza, elevando sanzioni per 64.910 euro; inoltre, sono state denunciate 2 persone per guida senza patente perché mai conseguita.

Infine, sono state sanzionate 4 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19, di cui 2 perché trovate fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e 2 poiché prive della mascherina di protezione.