Napoli – Controlli della polizia in zona baretti e lungomare: ecco il bilancio

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti”, sul lungomare Caracciolo, in largo Sermoneta e in via Nazario Sauro, hanno identificato 88 persone sanzionandone una per aver consumato bevande in luogo pubblico.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno effettuato un controllo in un bar in vico Belledonne a Chiaia e hanno sanzionato il titolare per aver consentito ad un avventore di consumare una bevanda all’ingresso del locale; inoltre, è stata disposta la chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni.

Infine, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale in vico dei Sospiri e hanno sanzionato il titolare per occupazione di suolo pubblico poiché aveva occupato il doppio dello spazio già autorizzato.