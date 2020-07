Napoli – Controlli della Polizia in via Dante, ecco il bilancio

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Dante.

Nel corso dell’attività sono state identificate 10 persone di cui 10 con precedenti di polizia e 10 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

Sono state contestate 29 violazioni del Codice della Strada per le modalità di sosta e per guida senza casco protettivo; inoltre, sono state sanzionate 6 attività commerciali per vendita di merce alimentare poiché sprovvisti di autorizzazione amministrativa, 7 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 5 per esposizione di generi alimentari ad agenti atmosferici, uno per tenda solare non autorizzata e uno per sversamento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti.

Infine, i poliziotti hanno accertato che il contatore elettrico di un esercizio commerciale era stato allacciato abusivamente alla rete pubblica e hanno denunciato il titolare per furto aggravato di energia elettrica.