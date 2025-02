Napoli – Controlli della Polizia in città: il bilancio. Arrestato un uomo per tentata rapina

Controlli ai Quartieri Spagnoli.

Nella giornata di giovedì la Polizia di Stato, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e dell’ASIA, ha effettuato un servizio straordinario di rimozione di paletti e materiale di risulta installati abusivamente sul suolo pubblico ai Quartieri Spagnoli.

Nello specifico, in vico Lungo Gelso, vico Lungo San Matteo, vico Canale a Tavernapenta, vico Trinità degli Spagnoli, vico Conte di Mola, nelle vie Concezione a Montecalvario, Simonelli, del Formale, del Consiglio, Concordia ed in vicoletto I Consiglio.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno rimosso 52 paletti in metallo, 19 metri di catena in acciaio ed altro materiale posizionato abusivamente sul suolo pubblico.

Corso Umberto: tenta di rubare un telefono cellulare ad una donna e aggredisce gli agenti. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentato furto aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 22enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto, hanno notato un soggetto con fare guardingo che stava seguendo una donna mentre tentava di sfilarle il cellulare dalla tasca del cappotto.

I poliziotti, immediatamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto il quale, alla loro vista, ha tentato di darsi a precipitosa fuga ma, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione è stato bloccato e tratto in arresto.

Vicaria: rintracciata dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare 6 anni di reclusione.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 46enne napoletana in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti della predetta il provvedimento sopra citato, emesso giovedì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, la prevenuta dovrà espiare la pena di 6 anni e un mese di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi a Napoli nel 2018.

Controlli “movida” nel quartiere Vomero.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, nello specifico gli agenti dei Commissariati Posillipo, Vomero, San Paolo, San Carlo Arena, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, di personale della Polizia Locale, dell’ Ispettorato del Lavoro e dell’ASL NA1 Centro, ha effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare nelle vie Bernini, Scarlatti, Fiore, Kerbaker, Cimarosa, in viale Raffaello e nelle piazze Vanvitelli e Fanzago.

Gli operatori, nel corso del servizio, hanno identificato complessivamente 259 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, controllato 15 persone sottoposte a varie misure di prevenzione ed una sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale ed una denunciata per furto aggravato.

Sono stati, altresì, controllati 85 veicoli, contestate 43 violazioni del Codice della Strada ed ispezionate 32 attività commerciali, di cui 2 sospese, sequestrando circa 500 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione elevando, complessivamente, sanzioni amministrative per un totale di circa 10mila euro.