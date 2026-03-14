Napoli – Controlli della polizia in città: ecco il bilancio

Controlli della Polizia di Stato nel quartiere Arenella

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Arenella ed in particolare nel rione Alto.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 54 persone, di cui 3 con precedenti di polizia, e controllato 12 veicoli.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno controllato 2 esercizi commerciali ed hanno, altresì, denunciato un soggetto per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Controlli “movida” a San Ferdinando

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati San Ferdinando e Scampia, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell’ASL NA 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 58 persone di cui 4 con precedenti di Polizia, controllato 21 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative.

Inoltre, gli operatori hanno denunciato la titolare di un esercizio commerciale per inottemperanza alle normative di sicurezza, mentre 2 esercizi commerciali sono stati sanzionati per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico.