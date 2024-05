Napoli – Controlli della polizia in città: ecco il bilancio

Controlli a Piazza Garibaldi.

Nella settimana appena trascorsa, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione dei militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione denominata “Strade Sicure”, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, a piazza Garibaldi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 261 persone, di cui 95 con precedenti di polizia e controllati 59 veicoli. Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per tentato furto.

Piazza Carlo III: tenta di sfuggire al controllo e sperona una volante. Un 19enne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Don Bosco, hanno notato due uomini a bordo di un’auto il cui conducente, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in piazza Carlo III, sono stati intercettati dai poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, ma il conducente dell’auto in fuga, nonostante fosse stato intercettato, ha continuato la sua folle corsa impattando, dapprima contro un’auto in sosta e, successivamente, contro l’auto di servizio fino a quando è stato raggiunto e bloccato.

Pertanto, il predetto, identificato per un 19enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Mercato: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 23enne napoletano.

Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michelangelo Ciccone hanno notato una persona che, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro ad un soggetto che si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 0,20 grammi e 865 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Per tali motivi, un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.