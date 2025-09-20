Napoli – Controlli della polizia in città: due arresti

Centro storico: alla vista degli agenti tenta la fuga e si disfa di una pistola. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano per porto abusivo di armi, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria di Costantinopoli, all’angolo con via Conte di Ruvo, hanno notato una coppia a bordo di uno scooter il cui conducente, alla loro vista, ha invertito repentinamente il senso di marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Insospettiti dal comportamento del guidatore, i poliziotti lo hanno raggiunto intimandogli l’alt, ma lo stesso, dopo aver lasciato il veicolo alla passeggera, si è dato alla fuga a piedi.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il giovane si è disfatto di una pistola Walther con 7 cartucce, prontamente recuperata dagli operatori, finché non è stato bloccato, dopo una colluttazione, e trovato in possesso di 305 euro e di 5 grammi circa di hashish.

Vicaria: rapina un supermercato. La Polizia di Stato trae in arresto un 52enne.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina impropria.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Arenaccia per la segnalazione di un furto in un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un uomo che stava uscendo velocemente dal supermercato, mentre alcuni dipendenti urlavano che lo stesso aveva asportato della merce; gli operatori, quindi, lo hanno prontamente bloccato, trovandolo in possesso di alcuni generi alimentari.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il 52enne, dopo aver sottratto la merce, era stato sorpreso dall’addetto al servizio antitaccheggio e, per guadagnarsi la fuga, lo aveva spinto a terra.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante; la refurtiva, invece, è stata restituita al legittimo proprietario.

Controlli “movida” nel quartiere Vomero.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vomero e Scampia, i militari della Guardia di Finanza, con il supporto di personale della Polizia Locale e dell’ASL NA1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 46 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllato 19 veicoli e contestato una violazione del Codice della Strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 8 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 3.000 euro ed è stata, altresì, disposta la sospensione di un’attività commerciale a causa delle condizioni igienico- sanitarie.