Napoli – Controlli della polizia in città: due arresti per droga

Centro storico: sorpreso con la droga. Arrestato un 20enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, i falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vico Cinquesanti, hanno notato un soggetto che, accortosi della presenza degli operatori, dopo aver occultato qualcosa all’interno dei pantaloni si è dato a precipitosa fuga tra i dedali del centro storico.

Ne è nato un inseguimento a piedi fin quando, giunti all’altezza della strada dell’Anticaglia, i poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione , bloccato trovandolo in possesso di 6 involucri di marijuana del peso di 17 grammi circa, 3 involucri di hashish del peso di 18 grammi circa e 400 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto, ben occultato, un panetto di hashish del peso di 50 grammi circa, 570 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Controlli “movida” nel quartiere Montecalvario: la Polizia di Stato arresta un 48enne per droga.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Montecalvario e Pianura, i militari della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASL Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Montecalvario.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 55 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllato 8 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 2 attività commerciali sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Inoltre, durante il medesimo servizio, i poliziotti del Commissariato Montecalvario hanno tratto in arresto un 48enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché sorpreso in via Emanuele De Deo mentre stava cedendo un involucro di hashish ad un soggetto; infine, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Controlli della Polizia di Stato a Chiaiano.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Chiaiano.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Chiaiano e Scampia, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di personale della Polizia Amministrativa e Sociale della questura di Napoli, dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e di personale dell’ANM, hanno identificato 180 persone, di cui 52 con precedenti di polizia, controllato 60 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestato 152 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale per inadempienze di varia natura, contestando violazioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.800 euro mentre, altre 3 persone, detentori di armi, sono state denunciate per irregolarità sui rinnovi dei titoli di porto d’armi e per non aver presentato agli organi di Pubblica Sicurezza adeguata certificazione medica negli ultimi 5 anni.

Infine, sono state controllate 20 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.