Napoli – Controlli della polizia in città, arresti per rapina e droga: il bilancio

Fuorigrotta: la Polizia di Stato arresta un 42enne per rapina.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Viale Acton per una segnalazione di una rapina di uno scooter ai danni di una persona.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, era stato rapinato da un uomo del suo scooter, del telefono e di 30 euro; a seguito degli accertamenti di seguito esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli operatori hanno rintracciato in pochissimo tempo il prevenuto, identificato poi per il 42enne, in via Giacomo Leopardi, dove è stato intercettato mentre tentava di rientrare presso la propria abitazione.

Gli agenti, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 30 euro ed hanno rinvenuto il motoveicolo oggetto di rapina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Barra: rinvenuta droga dalla Polizia di Stato. Arrestato un 21enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni/Barra, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Giambattista Vela, hanno controllato un’auto parcheggiata all’interno della quale, anche grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto, ben occultati, 11 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,1 di Kg.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno rintracciato il reale utilizzatore del veicolo, identificato per il 21enne, traendolo in arresto.

Controlli interforze a Porta Capuana.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vicaria-Mercato, Decumani e San Giovanni-Barra, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 160 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllato 60 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo ed uno sottoposto a confisca, e contestato 12 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e per sosta vietata.

Controlli della Polizia di Stato a Chiaiano.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Chiaiano.

In particolare, gli agenti del Commissariato Chiaiano, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno identificato 135 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllato 68 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestato 2 violazioni del Codice della Strada mentre, personale di ANM ha contestato 178 violazioni del Codice della Strada per sosta non consentita, nell’ambito delle zone di competenza.

Infine, sono state controllate 23 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.