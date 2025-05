Napoli – Controlli della polizia in città, arresti per droga: il bilancio

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 197 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, e controllato 40 veicoli.

Ponticelli: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Ponticelli, hanno controllato un’abitazione in via Manlio Rossi Doria, dove hanno rinvenuto 18 involucri di crack del peso complessivo di circa 3 grammi e 20 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Via Ferrante Imparato: minore in possesso di un coltello. Denunciato dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un minore con precedenti di polizia, anche specifici, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ferrante Imparato hanno notato un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con lama di 2,5 cm.

Pertanto, il minore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre il coltello è stato sequestrato.

Controlli in città della Polizia di Stato.

Nella settimana appena trascorsa, i Nibbio e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare l’attività illecita dei parcheggiatori abusivi.

Nel corso dell’attività, sono state identificate complessivamente 186 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, e 2 denunciate poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo. Ancora, sono stati controllati 115 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 11 violazioni del Codice della Strada.

Piazza Garibaldi: sorpresi con la droga. Due arresti della Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne napoletano e un 55enne tunisino, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato una bustina nascosta vicino ad un cassonetto della spazzatura e dopo aver estratto dal suo interno un involucro, lo ha consegnato ad una persona.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 80 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre nella bustina nascosta vicino al cassonetto sono stati rinvenuti 49 involucri di cocaina dal peso complessivo di circa 10,30 grammi.

Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Ancora, nella serata di ieri, sempre gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato un 55enne tunisino che, in cambio di una banconota, ha prelevato un involucro di hashish dalla tasca e lo ha consegnato ad uno dei due soggetti in sua compagnia. Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccare il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga senza riuscirci. L’uomo è stato trovato in possesso di 6 stecche di hashish dal peso complessivo di circa 15 grammi, di 80 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, e della chiave di un’abitazione dove sono stati rinvenuti e sequestrati 2 panetti di hashish dal peso complessivo di 146 grammi di hashish, 170 euro, suddivisi in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.