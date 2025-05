Napoli – Controlli della Polizia: il bilancio. Un arresto per tentato furto e uno per detenzione di armi

Controlli a piazza Mancini e Porta Nolana.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, unitamente ai militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, e con il supporto di personale della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale e dell’ASL Napoli 1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza Mancini – Porta Nolana e nelle aree limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 139 persone, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 36 veicoli e contestate 3 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 15 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura e 2 diffide, elevando 10 sanzioni amministrative per un totale complessivo di 14.666 euro; infine, sono stati sequestrati 88,5 kg di generi alimentari per sospetta importazione illecita e 22 bottiglie di vino per assenza di indicazioni obbligatorie.

Controlli “movida” nel quartiere Vomero. Un uomo arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Commissariati Vomero e San Carlo Arena, i militari della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale e dell’ASL NA1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operanti hanno identificato complessivamente 180 persone, di cui 46 con precedenti di polizia, controllato 50 veicoli, e contestate 17 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta, per mancata revisione periodica e per uso del cellulare durante la guida.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 13 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 11.500 euro; infine, sono strati sequestrati 20 kg di generi alimentari e un’attività commerciale è stata sospesa.

Ancora, gli operatori hanno controllato 6 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Infine, nell’ambito del medesimo servizio, gli agenti del Commissariato Vomero hanno tratto in arresto un 29enne napoletano, per rapina improria.

In particolare, i poliziotti sono intervenuti in un negozio di abbigliamento di via Scarlatti, per la segnalazione di un furto. Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che il prevenuto era stato fermato da un addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, aveva fatto scattare l’allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nel tentativo di asportare due capi di abbigliamento dopo aver danneggiato le etichette antitaccheggio; lo stesso, per guadagnarsi la via di fuga, aveva aggredito il personale addetto alla vigilanza.

Per tali motivi, è stato tratto in arresto dal personale operante.

Porta Nolana: sorpreso con armi in casa. Arrestato un 46enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo sita nel quartiere Mercato dove hanno rinvenuto, ben occultate in un doppio fondo di un mobile, una pistola Beretta 92, una pistola Glock calibro 19, 115 cartucce di vario calibro e un rilevatore elettronico di frequenze utilizzato per rilevare microspie.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che le armi erano provento di furto.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Centro Storico: tenta di rubare un motociclo in sosta. Arrestato un 16enne dalla Polizia di Stato.

Nella notte tra giovedì e venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via calata Trinità Maggiore, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su un motociclo parcato con il chiaro intento di impossessarsene.

I poliziotti, immediatamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di un cacciavite a punta piatta; inoltre, lo scooter presentava il nottolino di accensione danneggiato e il bloccasterzo manomesso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.