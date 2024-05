Napoli – Controlli della polizia: il bilancio. Due arresti per truffa, ricettazione e bancarotta

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 78 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllati 42 veicoli.

Infine, gli operatori hanno denunciato tre persone, di cui una per accensione ed esplosioni pericolose, un’altra per favoreggiamento personale, mentre la terza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Centro storico: la Polizia di Stato trae in arresto una 51enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito, nei confronti di una 51enne napoletana, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso lo scorso 29 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso – Ufficio Esecuzioni Penali- secondo il quale, la predetta dovrà espiare la pena di 5 anni, un mese e 20 giorni di reclusione per truffa aggravata e ricettazione, reati commessi ad Arezzo e a Milano tra il 2017 e il 2018,.

Capodichino: la Polizia di Stato trae in arresto un 52enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito, nei confronti di un 52enne napoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso martedì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Potenza – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena di 4 anni e un mese di reclusione per truffa, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta, reati commessi a Taurisano (LE), Melfi (PZ) e Terni tra il 2005 e il 2017.