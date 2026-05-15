Napoli – Controlli della polizia, i risultati. Due arresti per evasione dai domiciliari e rapina

Controlli della Polizia di Stato a Chiaia e Fuorigrotta.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nelle piazze Plebiscito, Carolina, Santa Maria degli Angeli, nelle vie Gennaro Serra, Monte di Dio, Chiaia e nella zona di Fuorigrotta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i Falchi della Squadra Mobile e i Nibbio, hanno identificato 128 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllato 22 veicoli.

Corso Umberto I: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Corso Umberto I per la segnalazione di un soggetto in strada evaso in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno successivamente intercettato l’uomo all’esterno della propria abitazione e con non poche difficoltà, lo hanno tratto in arresto.

Fuorigrotta: rapina in un esercizio commerciale. Arrestati dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne e una 25enne, per rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nel quartiere Fuorigrotta per la segnalazione di una rapina in un esercizio commerciale.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che i due erano stati fermati dal personale dell’esercizio in questione in quanto, poco prima, erano stati sorpresi a rubare alcuni prodotti cosmetici. I due, vistisi scoperti, hanno tentato di darsi alla fuga spintonando uno dei dipendenti finchè non sono stati raggiunti e bloccati dal personale dell’attività commerciale.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato i due prevenuti trovandoli altresì in possesso di due bastoni.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.