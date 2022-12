Napoli – Controlli della polizia: ecco il bilancio

Alto impatto nel quartiere Vasto.

Ieri gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, personale della Polizia Locale – U.O. Poggiorale – e personale dell’ANM, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vasto in particolare nelle vie Nazionale, Bari, sottopasso del Centro Direzionale e in piazza Santa Maria.

Nel corso dell’attività sono state identificate 175 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, controllati 107 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 258 violazioni del Codice della Strada per inottemperanza alla regolamentazione dei centri abitati, divieto di fermata e di sosta dei veicoli, guida senza patente, mancata esibizione dei documenti di circolazione e mancata copertura assicurativa.

San Carlo all’Arena: arrestato uno spacciatore.

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, nel transitare in via Arenaccia all’altezza di piazza Ottocalli, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona per poi allontanarsi.

I poliziotti hanno raggiunto lo spacciatore ma lo stesso, dopo aver lasciato cadere a terra il mezzo, si è dato alla fuga a piedi fino a quando, giunto in via Filippo Maria Briganti, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 stecche di hashish del peso di circa 11,2 grammi e 165 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 36 stecche della stessa sostanza del peso di circa 142 grammi, 7 involucri contenenti circa 6,2 grammi di cocaina e 215 euro.

G.L., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli “movida”.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli in centro storico, a borgo Orefici e ai Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività i poliziotti del Commissariato Decumani in piazza del Gesù Nuovo, largo Banchi Nuovi, largo Giusto, via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore, piazza Miraglia, piazza San Gaetano, via dei Tribunali, piazzetta Nilo e via Cisterna dell’Olio hanno identificato 15 persone.

Infine, gli agenti del Commissariato Montecalvario, ai Quartieri Spagnoli, hanno identificato 17 persone.