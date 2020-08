Napoli – Controlli della Polizia: denunciato parcheggiatore abusivo e arrestato 50enne per spaccio

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi della Stazione Centrale, di piazza Garibaldi, piazza del Carmine e Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 35 persone di cui 25 con precedenti di polizia e controllati 10 veicoli.

In piazza del Carmine i poliziotti hanno denunciato un uomo sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento,

Inoltre, è stato eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli nei confronti di L. C., 50enne napoletano, in quanto condannato a 5 anni, 6 mesi e 18 giorni di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, gli agenti hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria una donna per inottemperanza al divieto di dimora a Napoli.